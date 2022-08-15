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حياة كريمة: نستهدف إنشاء 100 مدرسة يابانية فى المحافظات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:57 م
حياة كريمة: نستهدف إنشاء 100 مدرسة يابانية فى المحافظات حياة كريمة - أرشيفية
كتب إبراهيم حسان

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قالت ندى خضر مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن محور التعليم من أهم المحاور الخاصة بالمشروع القومي لحياة كريمة، كونه يخدم بناء الإنسان.
 
أضافت ندى خضر، في مداخلة متلفزة لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية إنجي القاضي، أن أعمال المبادرة ترفع كفاءة المباني التعليمية، وحتى الآن تم بناء أكثر من 75 فصل وافتتاحهم بمرحلة رياض الأطفال داخل 11 محافظة ، وإنشاء وافتتاح 12 فصل بالتعليم المجتمعي لحل مشكلة المتسربين من التعليم، ومحو أمية 68 ألف دراس، كما تم افتتاح 4500 فصل ونستهدف إنشاء 14 ألف فصل لتخفيف كفاءة الفصول وإنشاء 1200 مدرسة مجتمع مدني، كما أنه تم الانتهاء من 188 مشروع تعليمي بتكلفة تتخطى مليار جنيه".
 
وأشارت إلى إطلاق فصول محو الأمية الرقمية، لمنح الراغبين فيها شهادات معتمدة، كما أن هناك مشروعات خاصة بالمدارس اليابانية، حيث يستهدف إنشاء 100 مدرسة يابانية بمحافظات حياة كريمة، لنقل التجربة اليابانية في التعليم إلى مصر.
 
 

حياة كريمة

ندى خضر

اخبار التليفزيون

المدراس اليابانية



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