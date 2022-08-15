حياة كريمة بسوهاج.. التشغيل التجريبي لمحطة صرف قرية الشيخ رحومة بتكلفة 43 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبى لمحطة رفع صرف صحى قرية "الشيخ رحومة" بمركز طهطا، بتكلفة إجمالية بلغت 43 مليونا و421 ألفا و15جنيها، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .



وأوضح المحافظ أن المشروع يخدم أكثر من 12 ألف و198 مواطن حتى عام 2055م، ويبلغ عدد الوصلات المنزلية الحالية 705 وصلة، مشيرا إلى أن مساحة المحطة تبلغ 625 متر مربع .



وأشار المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إلى أن المحطة تشتمل على " عنبر تشغيل، بيارة بقطر 6 متر، مظلة المولد، المحولات، غرفة الأمن، وعدد 3 طلمبات منها 2 عاملة، وطلمبة احتياطي، حيث تصرف الطلمبة 50 لتر/ ثانية؛ لتصل إلى 65 لتر/ ثانية مستقبلية فى عام 2055م، مشيرا إلى أن طول الشبكة يبلغ 7500 متر، بأقطار مواسير من 160 وحتى 500 مم، فيما يبلغ قطر مواسير خط الطرد 350 مم بطول 4050 متر.