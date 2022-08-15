حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع خدمى وزراعى ووحدة بيطرية في قرية قمبش

بنى سويف هانى فتحى

أكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، على انتظام سير العمل في مشروع مجمع خدمات قمبش ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى" جزيرة ببا، طنسا، سدس، صفط راشين هلية"، والذي ستقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع، الذي يضم "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن، مكتب تموين" بهدف التيسير على أهالي المجلس القروي وتوابعه.

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه تم انتظام أعمال إنشاء مجمع قمبش الزراعي والذي يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بقمبش والقرى والعزب المجاورة، حيث تتواصل الأعمال بالمجمع الذي يشرف على إنشاؤه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن 6 مجمعات يجري إنشاؤها بالقرى الأم بالمركز.