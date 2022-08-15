"حياة كريمة" بالمنيا حولت القرى إلى مدن وحققت أحلام المواطنين.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

"يتحقق الحلم داخل قرى المنيا، مع مبادرة حياة كريمة"، كان ذلك تعبير من أهالى مراكز محافظة المنيا، عن المشروعات التى تجرى على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تغزو 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز، بالإضافة إلى 102 قرية فى مركزى سمالوط وبنى مزار.

وقال كريم إسلام أحد شباب قرية العرين بملوى، لم نكن نصدق أن يد الدولة تصل إلى قريتنا فى يوم من الأيام وعندما سمعنا عن مبادرة حياة كريمة، كان الأمل ضعيف أن نكون من بين القرى، وبين عشية وضحها وجدنا المعدات تنزل إلى القرية، وملية نحل تعمل فى وقت واحد فى عدد من المشروعات، منها مركز الشباب والرياضة والذى كان أحد الاحلام لشباب القرية، فقد ظللنا نحلم به كثيرا إلى أن اصبح واقعا ملموسا، وكذلك وحدة طب الأسرة، وهى واحد من أهم المشروعات بالقرية فى توفير الصحة والعلاج للأهالى بديلا عن الذهاب إلى القرى المجاورة وكانت مطلبا حقيقيا لنا.

واضاف كريم قائلا: ليست قريتنا فقط التى تشهد الكثير مت المشروعات لكن أيضا قرية تونا الجبل بملوى والتى تشهد مشروع إنشاء سكن كريم.

أما "أم عبده" ربة منزل قالت: حياة كريمة زينة القرية بالمشروعات وحولتها إلى مدينة الآن يوجد مكاتب البريد ومراكز الخدمات والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب وكذلك محطات المياه والغاز الطبيعى، كل ذلك كان مجرد حلم للكثير من الأهالى لكن الأن هو واقع وخلايا نحل تعمل ليل نهار داخل القرى من أجل انهاء تلك المشروعات فى مواعيدها المحددة.

وأضاف عبد الواحد جمال أحد الشباب، أن هناك الكثير من المشروعات تجرى فى القرى منها مشروعات انشاء محطة المعالجة بدائرة الوحدة المحلية لقرية بنى حسن الشروق وانشاء محطه صرف البوستر المؤدية لمحطة المعالجة، وانشاء محطة صرف رئيسية ببنى حسن الشروق وانشاء مدرسه بنى حسن الشروق الابتدائية وكذلك المجمع الزراعى ببنى حسن الشروق.

أما "أحمد على" أحد ابناء مركز العدوة قال أن قرية صفانية التابعة للمركز ظلت كثيرا تفقد الخدمة، ولكن مع حياة كريمة أصبحت أفضل حيث يجرى بها، أعمال تبطين ترعة بان العلم فرع ساقولا، أعمال شد أسلاك الكهرباء بقرية بان العلم، وكذلك الصرف الصحى ومحطات المياه فى قرى أخرى، وأيضا المجمعات الخدمية والزراعية ووحدات طب الأسرة.

وأضاف أن هناك مشروعات أخرى فى قرى محافظة المنيا منها إنشاء وحدة طب الأسرة وتطوير مركز الشباب، أعمال الكهرباء طريق المحيط أعمال توصيل كابلات الفايبر بقرية بنى عبيد أعمال الصرف الصحى بقرية النحال وأعمال انشاء وحدة صحية بقرية البربا وكذلك أعمال الصرف الصحى بقريتى صنيم وكفر الفيلة، والوصلات المنزلية ايضا أعمال الصرف الصحى بقرية البربا.

ومن ناحيته وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ونائبه الدكتور محمد أبوزيد بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مراكز المحافظة وتذليل كافة العقبات التى تقف أمام تنفيذ المشروعات.



حياة كريمة بالمنيا حولت القرى إلى مدن (1)



حياة كريمة بالمنيا حولت القرى إلى مدن (2)



حياة كريمة بالمنيا حولت القرى إلى مدن (3)



حياة كريمة بالمنيا حولت القرى إلى مدن (4)



حياة كريمة بالمنيا حولت القرى إلى مدن (5)