حياة كريمة.. إدراج عشرات المدارس بالعام الدراسى الجديد بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان، أنه تم إدراج أكثر من 35 % من المدارس فى قرى حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، استعداداً لانطلاق الدراسة فى العام الجديد.

وقال مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان، أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 8 مدارس جديدة، وسيتم دخولها الخدمة بحلول العام الدراسى الجديد وهى أرمنا ( إعدادى – ثانوى ) بمركز نصر النوبة والمنشية للثانوى العام وتحيا مصر الإبتدائية بمركز كوم أمبو والإخصاص للتعليم الأساسى والشراونة للثانوى العام وعزبة النصر للتعليم الأساسى بمركز إدفو، بجانب تقسيم الصداقة للتعليم الأساسى والكسارة للتعليم الأساسى بمدينة أسوان.

وأشار إلى أنه جارى العمل حالياً فى 4 مدارس وهى الشطيب للتعليم الأساسى، والشهيد صلاح نصر بمركز إدفو، والسبيل قبلى الابتدائية بمركز كوم أمبو، والدكة الإعدادية بنصر النوبة، وهو الذى يتوازى مع استلام 3 مدارس جديدة تمويل الإيفاد وسيتم دخولها الخدمة بداية من العام الدراسى الجديد وهى المنار للتعليم الأساسى والحكمة للثانوية العام بوادى النقرة بنصر النوبة والصعايدة للتعليم الأساسى بإدفو.

وتابع، جارى التجهيز حالياً لخطة حياة كريمة "المرحلة الثانية" بمركزى دراو وأسوان، حيث يتم المعاينة للوقوف على احتياجاتها سواء للصيانة أو التطوير أو الإحلال، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة داخل 12 مدرسة ضمن الخطة الاستثمارية.



أبواب المدارس



العلم فى المدارس



المدارس فى قرى حياة كريمة



تطوير المدارس_1