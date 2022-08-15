حملة تموينية مكبرة للتفتيش على المحلات العامة بحي غرب شبين الكوم في المنوفية

ترأس اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، حملة مكبرة للتفتيش علي المحلات العامة بحي غرب شبين الكوم، رافقه خلالها هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، وياسر سالم وسيد شعبان وأسامة فاروق نواب رئيس الحي.

جاء ذلك بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتورة إسراء بسيونى إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، ولجنة حماية المستهلك برئاسة عماد يسرى، ومديرية التموين، ومكتب الأغذية بشبين الكوم، لرصد كافة المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازةه.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفةه بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدي صلاحية المنتجات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم بوزن 800 كجم وأسماك بوزن 400 كجم مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة المضبوطات لعرضها علي اللجان المختصة.