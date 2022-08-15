حماية المستهلك بالوادى الجديد يحرر محاضر لمحلات مخالفة للاشتراطات بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نفذ المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بديوان عام محافظة الوادى الجديد برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى حملة مكثفه بمنطقة سور الساحة الشعبية والبساتين وحى البرى بمدينة الخارجة بالتنسيق والاشتراك مع مديرية القوى العاملة والإدارة العامة لشئون البيئة للتأكد والاطمئنان على كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكد من وجود طفايات والتأكد من وجود شهادات القيد وعقود عمال ترخيص مزاولة الحرفة واتخاذ كافة الاحتياطات المهنية.

واستهدفت الحملة المطاعم ومحلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة والرياشا وقد أسفرت الحملة عن تحرير محاضر وتوجيه إنذارات متنوعة تضمنت عدم وجود شهادات القيد وعقود عمال ترخيص مزاولة المهنة ومخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم استيفاء شروط أمن الحريق والوقاية منها وعدم وجود مصافى وعدم وجود موافقه بيئة وسجل ووجود مخلفات بلدية متراكمة.

كما رصدت الحملة وجود مداخن غير مطابقة للاشتراطات البيئية وعدم نظافة بيئة العمل ووجود ذبح داخل المحل وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة بعض المحال التجارية للنشاط بدون ترخيص وتم التنبيه بالاستدعاء لتلافى الملاحظات وناشد المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بديوان عام محافظة الوادى الجديد التجار ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.