اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حماية المستهلك بالوادى الجديد يحرر محاضر لمحلات مخالفة للاشتراطات بالخارجة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:31 م
حماية المستهلك بالوادى الجديد يحرر محاضر لمحلات مخالفة للاشتراطات بالخارجة محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذ المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بديوان عام محافظة الوادى الجديد برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى حملة مكثفه بمنطقة سور الساحة الشعبية والبساتين وحى البرى بمدينة الخارجة بالتنسيق والاشتراك مع مديرية القوى العاملة والإدارة العامة لشئون البيئة للتأكد والاطمئنان على كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتأكد من وجود طفايات والتأكد من وجود شهادات القيد وعقود عمال ترخيص مزاولة الحرفة واتخاذ كافة الاحتياطات المهنية.

 

واستهدفت الحملة المطاعم ومحلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة والرياشا وقد أسفرت الحملة عن تحرير محاضر وتوجيه إنذارات متنوعة تضمنت عدم وجود شهادات القيد وعقود عمال ترخيص مزاولة المهنة ومخالفات سلامة وصحة مهنية وعدم استيفاء شروط أمن الحريق والوقاية منها وعدم وجود مصافى وعدم وجود موافقه بيئة وسجل ووجود مخلفات بلدية متراكمة.

 

كما رصدت الحملة وجود مداخن غير مطابقة للاشتراطات البيئية وعدم نظافة بيئة العمل ووجود ذبح داخل المحل وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمحال التجارية وعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة بعض المحال التجارية للنشاط بدون ترخيص وتم التنبيه بالاستدعاء لتلافى الملاحظات وناشد المكتب الإقليمى لحماية المستهلك بديوان عام محافظة الوادى الجديد التجار ضرورة اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.


الوادي الجديد

حماية المستهلك بالوادى الجديد

تموين الوادي الجديد

القوى العامله بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة