اليوم السابع
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حبس مستريح المعادى عامين بتهمة النصب على مواطن بزعم تكوين شركة استثمار عقارى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:43 م
حبس مستريح المعادى عامين بتهمة النصب على مواطن بزعم تكوين شركة استثمار عقارى كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح مستأنف البساتين، حكما نهائيا بحبس مستريح المعادى عامين، بتهمة الاستيلاء على 220 ألف جنيه من مواطن.

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا من مواطن، أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد "عصام ز" صاحب شركة، أوهمه بتشغيل أموال في الاستثمار العقارى، وعندما اكتشف أنه نصاب، توجه له وطلب منه رد الأموال، فقام المتهم بتحرير شيكات بقيمة الأموال، ولكن المجنى عليه اكتشف أن الشيكات بدون رصيد.

انتقل رجال المباحث لمكان الشركة، وتبين هروب مالكها، ووجود العشرات من المواطنين الذين حرروا محاضر ضد صاحب الشركة، يتهمونه بالنصب عليهم، فتمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي قررت إحالة المتهم للمحاكمة امام محكمة الجنح والتي أصدرت قرارها السابق .

 


مستريح المعادى

اخبار الحوادث

عصام زينهم

مستريحالبساتين



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