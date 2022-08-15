اليوم السابع
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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بترويج المواد المخدرة على زبائنه في أطفيح

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:14 م
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بترويج المواد المخدرة على زبائنه في أطفيح حبس - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة أطفيح، وكلفت النيابة المعمل الكيميائى بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى واف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل، متهم بالاتجار في المواد المخدرة في كرداسة، وضبط بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، واستعداده لترويجها بين عملائه.

تم رصد تحركات المتهم، والأماكن التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، معدة للبيع، ومبلغ مالي اعترف أنه من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع زبائنه.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحصوله على المخدر من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وجاري تكثيف التحريات لضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


المواد المخدرت

النيابة العامه

امن الجيزة

مركز شرطة اطفيح



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