جمال أنوار مسجد الصحابة بشرم الشيخ يتحول للوحة فنية تجذب السائحين.. صور

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تحولت أنوار وجمال المعمار بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، للوحة فنية متكاملة تجذب لمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية بجوارها السائحين من زوار المدينة من كل أنحاء العالم.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى الأن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ فى إطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ، لافتا أن أبرز أعمال تطوير المسجد تشمل الساحة بالسوق القديم بشرم الشيخ، ضمن أعمال تطوير السوق القديم استعدادا لمؤتمر قمة تغير المناخ.

وتشمل الأعمال مساحات خضراء، وأرضيات، ونافورة مياه، وأحواض زهور، وإضاءة وأعمال تجميل.

وأضاف أنه فى هذه المنطقة تجرى أعمال الرصف والتوسعة أمام بوابة السوق القديم، والمحاور العرضية وأعمال الميادين والتجميل، والجزيرة الوسطى ضمن أعمال التجميل والتوسعة للطرق الداخلية بشرم الشيخ.

واشار اللواء خالد فودة، إلى أن السوق التجارى فى مدينة شرم الشيخ يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ على التراث المصرى، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة إلى أعمال التجميل والإضاءة فى ساحة مسجد الصحابة وإضاءته بالتعاون مع رجال الأعمال.

وتابع إنه تجرى أعمال الزراعات والمساحات الخضراء والأعمال إنشائية تشم لمجمع البنوك والمول التجارى والبحيرات الصناعية بالحديقة المركزية بشرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء أن الحديقة تحتوى على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم اهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس حدائق فواكه مثمرة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتى كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية.

وأشار بأن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتى تعكس الوجه الحضارى للمدينة، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهه ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار ومن المقرر الانتهاء من العمل وافتتاحها تزامنا مع افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر من العام الجارى.



اعمال تجميل



العمل يتواصل_1



المسجد ليلا



لوحة جمال