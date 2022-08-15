جراحة دقيقة بأسوان تنجح في استئصال ورم من سيدة وعمل جراحة تعويضية

أسوان - صلاح المسن

نجح فريق طبي بمركز أورام أسوان، في إجراء جراحة دقيقة ومتقدمة وهي استئصال جذري لورم غير حميد بالشدق الأيمن مع عمل رقعة عضلية فوق عظمة الترقوة لأحد السيدات ٣٦ سنة ،والمترددة على مركز أورام أسوان ، وتم نجاح العملية بعد المتابعة الدورية والمتميزة من طاقم العمل بالمركز.

الجدير بالذكر ،أن جراحات استئصال الأورام مع اعادة البناء تعتبر من أصعب العمليات في مجال جراحات الأورام اذ لاتقتصر على الاستئصال للورم بحد أمان فقط وانما تستلزم دقة اختيار نوع الجراحة التعويضية المطلوبة الأنسب للمريض والتي تختلف من مريض لآخر طبقا لنوع ومكان الورم والحالة الصحية للمريض نفسه الى جانب مهارة الطبيب الجراح وطاقم العمل وامكانيات المستشفى وطبيعة الطريقة التعويضية المستخدمة.

وقدم الدكتور محمدشوقي مديرمركز أورام أسوان، بخالص الشكر والتقدير لطاقم العمل القائم باجراء الجراحة المتقدمة والصعبة، وجميع الخدمات المعاونة وطاقم العمليات بمركز أورام أسوان لبذلهم كل الجهد لانهاء كافة حالات العمليات على الوجه الأمثل.