جراحة الدماغ بمساعدة الكمبيوتر لعلاج باركنسون والصرع

كتب - حسام الشقويرى

يستخدم الجراحون في جراحة الدماغ بمساعدة الكمبيوتر، تقنيات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) ، والتصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العملية، والتصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني(PET) ، لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للدماغ. يمكن القيام بذلك قبل الجراحة أو في بعض الحالات خلالها حسبما نشر موقع Mayo Clinic

ويسمح هذا النموذج لجراح الدماغ (جراح الأعصاب) بالتخطيط لأكثر الطرق أمانًا لعلاج حالتك. أثناء الجراحة ، يوجه نظام الكمبيوتر الجراح بدقة إلى منطقة (مناطق) دماغك التي تتطلب العلاج.

تستخدم جراحة الدماغ بمساعدة الكمبيوتر لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات التي تؤثر على الدماغ ، بما في ذلك أورام الدماغ ومرض باركنسون والرعشة الأساسية والصرع والتشوهات الشريانية الوريدية .

ويستخدم جراحو الأعصاب تقنيات بمساعدة الكمبيوتر لعلاج أورام الدماغ والتشوهات الشريانية الوريدية وألم العصب ثلاثي التوائم والحالات الأخرى باستخدام حزم إشعاعية مركزة بدقة باستخدام الجراحة الإشعاعية التجسيمية للدماغ .

وإذا كنت مصابًا بالصرع أو مرض باركنسون أو الرعاش مجهول السبب ، فقد تتضمن الجراحة بمساعدة الكمبيوتر تحفيزًا عميقًا للدماغ . قد يستخدم الجراحون التصوير بالرنين المغناطيسي للمساعدة في رسم خريطة لدماغك ورسم موضع الأقطاب الكهربائية.

مرض باركنسون هو اضطراب في الدماغ يمكن أن يؤثر بشدة على الحركة، ووفقًا لمؤسسة باركنسون، يعيش أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم مع شلل الرعاش، تزداد نسبة الإصابة بمرض باركنسون مع تقدم العمر، ولكن يتم تشخيص ما يقرب من 4% من المصابين بالباركنسون قبل سن الخمسين.

الأعراض التالية كعلامات يجب الانتباه إليها

رعشة

هل لاحظت ارتعاشًا طفيفًا أو رعشة في إصبعك أو إبهامك أو يدك أو ذقنك؟ يعد الرعاش أثناء الراحة علامة مبكرة شائعة لمرض باركنسون.

خط اليد

هل أصبح خط يدك أصغر بكثير مما كان عليه في الماضي؟ قد تلاحظ أن الطريقة التي تكتب بها الكلمات على الصفحة قد تغيرت، مثل أحجام الحروف أصغر والكلمات مزدحمة معًا، قد يكون التغيير في خط اليد علامة على الإصابة بمرض باركنسون الذي يُطلق عليه اسم micrographia.

فقدان حاسة الشم

هل لاحظت أنك لم تعد تشم بعض الأطعمة جيدًا؟ إذا بدا أنك تواجه مشكلة في شم الأطعمة مثل الموز أو مخلل الشبت أو عرق السوس، يجب أن تسأل طبيبك عن مرض باركنسون.

صعوبة في الحركة أو المشي

هل تشعر بصلابة في جسمك أو ذراعيك أو ساقيك؟ أحيانًا يزول التيبس أثناء الحركة. إذا لم يحدث ذلك ، فقد يكون علامة على مرض باركنسون، قد تكون العلامة المبكرة تصلب أو ألم في كتفك أو الفخذ.

إمساك

هل تجدين صعوبة في تحريك أمعائك دون إجهاد كل يوم؟ يمكن أن يكون الإجهاد لتحريك أمعائك علامة مبكرة على الإصابة بمرض باركنسون ويجب عليك التحدث مع طبيبك.

أعراض باركنسون..دوار أو إغماء

هل تلاحظ أنك غالبًا ما تشعر بالدوار عندما تقف ؟ يمكن أن يكون الشعور بالدوار أو الإغماء علامة على انخفاض ضغط الدم ويمكن أن يكون مرتبطًا بمرض باركنسون (PD).

الانحناء

ومن أعراض باركنسون أيضا الانحناء فندما تلاحظ أنكلا تقف مستقيما كما اعتدت؟ إذا لاحظت أنت أو عائلتك أو أصدقاؤك أنك تبدو منحنيًا أو مائلًا أو متراخيًا عند الوقوف ، فقد يكون ذلك علامة على مرض باركنسون (PD).