جامعة مدينة السادات تطلق مبادرة توعوية فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"

المنوفية -

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، حملة توعوية فى مصانع وورش مدينة السادات بالمنطقة الصناعية.

قال الدكتور خالد جعفر القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن الجامعة تنظم محاضرات وحملات توعوية فى إطار حملة " أنت أقوى من المخدرات" وفى إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

وأضاف جعفر، أن الحملات التوعوية تهدف إلى نشر ثقافة الوعى والمعرفة للطلبة والعاملين بالمصانع والمعرفة بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، والآثار السلبية للإدمان والتعاطى على الصحة العامة ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات ، وحماية المجتمع والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية.

وأكد الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئيه أن حملة " أنت أقوى من المخدرات" تعمل على نصح وإرشاد للمجتمع الداخلى متمثل فى الطلبة والمجتمع الخارجى متمثل فى مصانع مدينة السادات وذلك من خلال إقامة الندوات للطلبة، وحملات توعوية للمصانع والورش وتوعيتهم بخطورة ظاهرة الإدمان، والنتائج السلبية التى تنتج عن التعاطى على الصحة العامة للأفراد والمجتمع .

يأتى ذلك تدعيما لدور الجامعة فى حماية المجتمع ، والتعاون مع القطاعات الحكومية في نشر سبل الوقايه وحماية الشباب ،وتعريفهم للخط الساخن 16032 وتوزيع بروشورات على العاملين ، وتعريفهم أن العلاج يتم فى سريه تامه ، ومكان العلاج في مستشفى الصحة النفسية بقرية " ميت خلف" بشبين الكوم محافظة المنوفية.

تأتى هذه الزيارة التوعوية بالتعاون بين جامعة مدينة السادات وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمنوفية فى" مصنع لمستلزمات الرى، ورشة نجارة وموبيليا، ورشة صيانة المعدات الثقيله، مطبعه".