جارديان: "بريكست" فاقم نقص العمالة المزمن في بريطانيا لكنه ليس السبب الوحيد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة، انخفض منذ أن أغلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأبواب أمام العمال ذوي الأجور المنخفضة.

وأثر الانخفاض الكبير في الهجرة من الاتحاد الأوروبي على الضيافة وخدمات الدعم بشدة. لكن مرصد الهجرة (MO) في جامعة أكسفورد ومجموعة من الخبراء المستقلين ، قالو إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أدى إلى تفاقم" النقص المزمن في العمالة في بريطانيا، إلا أنه لم يكن السبب الوحيد.

وتُظهر البيانات أن 43 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي فقط تلقوا تأشيرات للعمل أو الانضمام للأسرة أو الدراسة أو لأغراض أخرى في عام 2021 ، وهو جزء بسيط من 230 ألفًا إلى 430 ألفًا من مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى المملكة المتحدة سنويًا في السنوات الست حتى مارس 2020 ، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الوطني. (ONS).

ومن بين أولئك الذين هاجروا - على عكس السفر للعمل أو الترفيه - إلى المملكة المتحدة في عام 2021 ، شكل مواطنو الاتحاد الأوروبي 5٪ فقط من عدد التأشيرات الصادرة. ويقول التقرير المعنون "نهاية حرية الحركة والقوى العاملة ذات الأجور المنخفضة في المملكة المتحدة": "إن الأرقام المتاحة حتى الآن تتوافق مع إمكانية حدوث انخفاض كبير في الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي".

لكنها تحذر من إلقاء اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للعدد الكبير من الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة ، مع انتشار الوباء ، والتقاعد المبكر بين من تجاوزوا الخمسين من العمر ، ومستويات التوظيف المرتفعة في جميع أنحاء أوروبا ، ونقص العمالة الدولية.