تواصل جهود نجدة عامل محتجز أسفل أنقاض حفرة انهارت خلال تنقيب عن آثار بالجيزة

كشفت تحريات ومعاينة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى حادث تعرض عامل للاحتجاز أسفل أنقاض حفرة، خلال تنقيبه و3 آخرين عن الآثار داخل مزرعة فى منطقة منشأة القناطر، أن العامل ما زال حيا، لكونه محتجزا داخل ماسورة، إلا أنه محاصر بالأتربة، ويكثف رجال الإنقاذ جهودهم لاستخراجه، حيث يتم إيصال المياه والطعام له.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر، وانهيار حفرة عليهم.

انتقل المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين أن حفرة انهارت على عامل خلال التنقيب عن الآثار مما أسفر عن احتجازه أسفل الانقاض، وفر 3 من زملائه هاربين.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ لاستخراج العامل الذى ما زال حيا، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.