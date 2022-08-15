تواصل إقبال أطفال شمال سيناء على حلقات تحفيظ القرآن بالرواق الأزهرى

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت حلقات الرواق الأزهري بشمال سيناء، استقبال الأطفال لتحفيظهم القرآن الكريم، وأعلن فرع الرواق الأزهرى بشمال سيناء، التوسع فى تشغيل حلقات تحفيظ القرآن الكريم المستوى الثاني بفرع الشيخ زويد وفرع رواق الطفل ببئر العبد، والتجهيز لتشغيل جميع المستويات بجميع افرع محافظة شمال سيناء.

وشهدت مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء إقبال اطفال صغار على حلقات رواق الأزهر الشريف لتحفيظ القرأن الكريم، وعددها 16 فرعا.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم البالغة بالتحاق أولادهم لحفظ القرآن الكريم بالرواق الأزهرى، مشيدين بالتنظيم الجيد داخل الفروع، وحلقات التحفيظ، وكذلك المستوى المتميز للمحقظين.

يأتي ذلك في إطار التوسع الملحوظ لأنشطة الرواق الأزهري في الآونة الأخيرة برعاية الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف فضيلة الدكتورعبد المنعم فؤاد، المشرف العام علي الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، و الدكتورهاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف.

وشهدت شمال سيناء افتتاح المرحله الأولي لرواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة فى كافة مدن المحافظة .