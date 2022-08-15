اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:29 م
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تقرير صحى: انخفاض معدلات الإصابة الأسبوعية بعدوى كورونا فى إيطاليا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:22 م
تقرير صحى: انخفاض معدلات الإصابة الأسبوعية بعدوى كورونا فى إيطاليا لقاحات كورونا
فاطمة شوقى

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قال تقرير صحي إيطالي، إن معدل الإصابات الأسبوعية بعدوى وباء كورونا  انخفض على الصعيد الوطني إلى 365 لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 5-11 أغسطس، مقابل 533 لكل 100 ألف نسمة من 29 يوليو – 4 أغسطس".
 
وأضاف تقرير المعطيات الرئيسية لنشاط رصد غرفة التحكم التابعة لمعهد الصحة العالي (ISS) ووزارة الصحة، أن "في الفترة من 20 يوليو إلى 2 أغسطس الجاري، كان متوسط مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) المحسوب على حالات ظهور الأعراض فقط، يساوي 0.81، وهو في انخفاض مقارنة بالأسبوع السابق"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.
 
وسلط التقرير الضوء على أن مؤشر قابلية الانتشار على أساس حالات الاستشفاء يتناقص هو الآخر أيضاً، لينخفض عن عتبة الوباء، أي (0.76) في 2 أغسطس مقابل  0.82 في 26 يوليو".
 
وأشار التقرير إلى أن "الضغط على أقسام كورونا بالمستشفيات لا يزال يتناقص، إذ انخفض معدل شغل أسرة العناية المركزة إلى 3.2٪ (حسب المسح اليومي الذي أجرته وزارة الصحة في 11 أغسطس) مقابل 3.6٪"، وفقا لمسح الرابع من الشهر ذاته.
 

ايطاليا

كورونا

المستشفيات

اصابات كورونا



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