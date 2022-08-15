تفاصيل مشروع محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج بتكلفة 48 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة"

سوهاج - محمود مقبول

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدأت تؤتى ثمارها داخل الوحدات المحلية لقرى محافظة سوهاج، وهذا ما ظهر من خلال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى الشيخ رحومة بقرى غرب طهطا بسوهاج، والتي تكلفت أكثر من 48 مليون جنيه.

تم تصميم المحطة من أجل استيعاب الزيادة السكانية من ناحية والتوسع العمرانى من ناحية أخرى حتى عام 2055 المحطة تخدم عدد كبير من المواطنين بالقرية والقرى المجاورة تعرف على المحطة من خلال المعلومات التالية

1 – تكلفة المحطة 48 مليونا و879 ألفا و377 جنيها

2 – عدد السكان المستفيدين من المشروع حتى عام 2055 سيصبح 12129 نسمة.

3 – عدد الوصلات المنزلية الحالية 705 وصلات حاليا.

4 مكونات المحطة: محطة الرفع وتضم عنبر التشغيل ومظلة المولد والمحولات وغرفة الأمن.

5 – عدد الطلمبات 3 طلمبات 2 عامل 1 احتياطى.

6 – مساحة المحطة الفعلية 625 مترا مربعا، وطول الشبكة 7500 متر طول.

7 – أقطار المواسير من 160 م وحتى 500 ملى

8 - خط الطرد – مواسير قطر 350 ملى بطول 4050 متر طول

9 - طاقة المشروع 7800م معكب / 11101 م مكعب يوم