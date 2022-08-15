اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تفاصيل مشروع محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج بتكلفة 48 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:00 ص
تفاصيل مشروع محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج بتكلفة 48 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة" محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدأت تؤتى ثمارها داخل الوحدات المحلية لقرى محافظة سوهاج، وهذا ما ظهر من خلال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى الشيخ رحومة بقرى غرب طهطا بسوهاج، والتي تكلفت أكثر من 48 مليون جنيه.
 
تم تصميم المحطة من أجل استيعاب الزيادة السكانية من ناحية والتوسع العمرانى من ناحية أخرى حتى عام 2055 المحطة تخدم عدد كبير من المواطنين بالقرية والقرى المجاورة تعرف على المحطة من خلال المعلومات التالية
1 – تكلفة المحطة 48 مليونا و879 ألفا و377 جنيها
2 – عدد السكان المستفيدين من المشروع حتى عام 2055 سيصبح 12129 نسمة.
3 – عدد الوصلات المنزلية الحالية 705 وصلات حاليا.
4 مكونات المحطة: محطة الرفع وتضم عنبر التشغيل ومظلة المولد والمحولات وغرفة الأمن.
5 – عدد الطلمبات 3 طلمبات 2 عامل 1 احتياطى.
6 – مساحة المحطة الفعلية 625 مترا مربعا، وطول الشبكة 7500 متر طول.
7 – أقطار المواسير من 160 م وحتى 500 ملى
8 - خط الطرد – مواسير قطر 350 ملى بطول 4050 متر طول
9 - طاقة المشروع 7800م معكب / 11101 م مكعب يوم
 
محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (4) - Copy
محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (4) - Copy

محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (5) - Copy
محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (5) - Copy

محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (1) - Copy
محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (1) - Copy

محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (2) - Copy
محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (2) - Copy

محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (3) - Copy
محطة صرف الشيخ رحومة بسوهاج (3) - Copy
 

حياه كريمه

سوهاج

اخبار مصر

اخبار سوهاج

قرى غرب طهطا



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول أنشطة القوافل الطبية لدعم حياة كريمة

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:23 ص

محافظ الغربية لـ"اليوم السابع": حياة كريمة غيرت الحياة فى مرحلتها الأولى بمركز زفتى.. انتهينا من تنفيذ 430 مشروعا وجارٍ تنفيذ 100 أخرى بـ54 قرية من إجمالي 1000 مشروع.. رحمي: المحافظة تشهد تنفيذ 13مشروعا تنمويا

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:00 ص

الانتهاء من 6918 مشروعا.. اعرف حجم الإنجاز فى مبادرة "حياة كريمة".. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 10:02 ص

مشروعات توصيل الغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة × 6 معلومات

الأحد، 14 أغسطس 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة