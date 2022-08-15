تفاصيل المشروعات القومية ضمن "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى بأسوان.. صور

تشهد مختلف القرى والنجوع المستهدفة بمشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان ملحمة عمل، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

ففى مركز كوم امبو يجرى العمل فى مختلف القرى وفى كافة القطاعات من ضمنها 11 من المشروعات الجارية بقرية العباسية بمركز كوم أمبو والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 43 ألف نسمة موزعين على 15 تابع، حيث تشمل مشروع إنشاء مكتب بريد العباسية بنسبة 100%، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة ٧ قبلى الابتدائية وهى إحدى توابع قرية العباسية بنسبة 98%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الزراعى ووحدة الإسعاف بالعباسية بنسبة 95%، ويجرى العمل على قدم وساق لتجفيف وسحب المياه الجوفيه من قرية 7 قبلى حيث بلغت نسبة تنفيذ مد مواسير الخطوط والشبكات بالقرية 94%، علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بثلاث قرى توابع بالإضافة للقرية الرئيسية العباسية بنسبة 82 %، وتكثيف الأعمال وإنهاء كافة المشكلات الفنية من أجل رفع معدلات التنفيذ فى بعض المشروعات التى تشهد تباطؤا ومنها مشروع إنشاء كوبرى قرية البصالى بنسبة 45%، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية البصالى أيضاً بنسبة 30%، فضلاً عن إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعباسية بنسبة 25 %.

أما بالنسبة للمشروعات الجارية فيتم العمل فى 13 مشروعا داخل قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو والتى تخدم 39 ألف نسمة ويتبعها 4 قرى ومشروع محطة رفع الصرف الصحى بالكاجوج والذى تم نهوه بنسبة 100 %، وتم عمل الضغط التجريبى للخطوط، وأحواض محطة المعالجة بالكاجوج بنسبة تنفيذ 93 %، وجارى العمل فى إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بنسبة تنفيذ 45 %، والمجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 80 %، ومكتب البريد بسلوا قبلى والذى تم نهوه بنسبة 100 %، بالإضافة إلى مركز شباب عزبة على سليمان وهى أحد توابع الكاجوج بنسبة 95 %، وكذا الملعب الخامس التابع للمركز، ووحدة طب الأسرة بقرية سلوا قبلى والتى تم نهوها بنسبة 100 %، فيما جارى العمل فى تطوير محطة السكة الحديد بنسبة 20 %، وجارى العمل فى تطوير ورفع كفاءة مركز شباب سلوا قبلى بنسبة 70 %، بينما جارى العمل فى مشروع إحلال وتجديد وحدة التضامن الاجتماعى بقرية الشبيكة أحد توابع الكاجوج بنسبة تنفيذ 40 %، فضلاً عن المشروع الخدمى بالكاجوج بنسبة تنفيذ 95 %، ومشروع تنفيذ أعمال الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بإجمالى 3 ألاف عمود و300 عمود إضافى و72 محول، بجانب 35 كم كابلات أرضية من جملة 45 كم، والأعمال الجارية بالمبنى الإدارى لمركز شباب الشبيكة بنسبة تنفيذ 50 % متبقى الملعب الخماسى والسوروفى مركز نصر النوبة العمل يجرى بكافة القرى منها العمل ب 8 مشروعات جارية بقريتى عنيبة وأبو سمبل بمركز نصر النوبة.

كما يتم العمل فى 13 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية داخل قروى المالكى التابعة لمركز نصر النوبة، والتى تخدم 11 ألفا و460 نسمة داخل 4 توابع، ومشروع مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 95 %، والمجمع الزراعى والوحدة البيطرية الملحقة به بنسبة تنفيذ 85 %، بجانب تفقد خزان وروافع قرية سنقارى والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100 % ليساهم فى انتهاء شكوى الأهالى من ضعف المياه وعدم وصولها إلا فى ساعات متأخرة من الليل وذلك لقيام هذا الخزان والروافع بتغذية القرية والقرى المحيطة بها، ومشروع وحدة طب الأسرة، ومكتب البريد بالمالكى واللذان تم الانتهاء منهم بنسبة 100 %، فيما جارى استكمال مشروع الطريق الدائرى نصر النوبة / بلانة / كلابشة بطول 12 كم، بينما تم تنفيذ 11 كم بنسبة 95 %، ومشروع إحلال وتجديد مركز شباب قرية سنقارة بنسبة تنفيذ 95 %، وكذا إحلال وتجديد مركز شباب السبوع بنسبة تنفيذ 40 %، وتركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعى داخل قرى المبادرة الرئاسية فى قرى مركز نصر النوبة ومنها قرى المالكى وسنقارى والسبوع وشاترومة، ليتم استكمال المشروع تباعاً فى باقى القرى.

وفى مركز ادفو تشهد كافة القرى أعمال المبادرة منها 10 مشروعات بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو والتى يستفيد منها حوالى 42,7 آلاف مواطن ومواطنة، تشمل مشروع توسعة مدرسة الرمادى قبلى الثانوية الصناعية والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 100%، وأيضاً مشروع إنشاء مكتب بريد الغوالية بنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 95%، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بنسبة 85%، علاوة على مشروع إنشاء كوبرى جنابية أبو النصر بنسبة 80%، وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة 55%، وإنشاء المجمع الصناعى 35%، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبو إبنى بنسبة 35%، فضلاً عن إحلال وتجديد مركز الشباب ومبنى وحدة الإسعاف بنسبة 15%.

كما تجرى معدلات ونسب تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية المركزى لخدمة المرضى من مواطنى مدينة السباعية والقرى التابعة لها بمركز إدفو، وتقع مستشفى السباعية المركزى بمدينة السباعية بمركز ن.ويخدم مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية أكثر من 100 ألف نسمة بالسباعية والقنان والبصيلية والقرى المحيطة بهم، وتقام المستشفى على مساحة 10 آلاف و145 متر مربع.وتتكون المستشفى من دور أرضى و3 أدوار علوية، وتتضمن مبنى للخدمات الطبية، وأخر للتمريض، وثالث للمشرحة.وكما تضم التخصصات الطبية المختلفة.

وفى قرى وادى الصعايدة التابعة لمركز إدفو والتى تخدم أكثر من 40 ألف تنتظم نسب ومعدلات التنفيذ فى المشروعات الجارية.وفى قرى الأشراف والشهامة والإيمان تجرى أعمال مشروع الغاز الطبيعى بقرى الإيمان والأشراف بنسب تنفيذ 30 % و50 %، وكذا مشروع مدرسة الشهامة للتعليم الأساسى "ابتدائى وإعدادى والتى تم تنفيذها بنسبة 100 %، ومركز الشباب بالشهامة بنسبة تنفيذ 50 %، وأيضاً وحدات الإسعاف والوحدة البيطرية ومكتب البريد والمجمع الخدمى والزراعى.

ومشروعات حياة كريمة بقرى وادى الصعايدة الجارى العمل فيها تشمل رصف المسافة من مدخل الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة حتى مدخل قرية الأشراف بطول 20 كم وبنسبة تنفيذ 60 %، فيما جارى تنفيذ مشروع مد خطوط مياه الشرب من المرشح الرئيسى للتوزيع على قرى وادى الصعايدة بأطوال تصل إلى 35 كم، مع تنفيذ مشروع خطوط انحدار الصرف الصحى من مطابق وخطوط انحدار بنسبة تنفيذ 80%، وتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحى بقرية الشهامة.

ويتزامن مع ذلك تنفيذ مشروع إنشاء كبارى بمدخل السماحة بنسبة تنفيذ 80%، ومدخل قرية الشهامة بنسبة تنفيذ 50%، ليتكامل ذلك مع تنفيذ مشروع تركيب محولات إضافية ورفع كفاءة المحولات القديمة بإجمالى 13 محول وعمل كابلات أرضية لربط المحولات بعضها ببعض، وعمل كابل رئيسى من لوحة التوزيع لربط القرى، مع رفع كفاءة 100 عمود جهد منخفض بالشهامة، وصيانة الأعمدة المتبقية ورفع كفاءتها، وإحلال وتجديد الشبكة الداخلية "سلك معزول" لأعمدة الجهد المنخفض لقرى وادى الصعايدة والتى تضم "الإيمان والشهامة وعمرو بن العاص والأشراف".

وإستكمالاً للجهود المبذولة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة حياة كريمة"، تنظم مديرية الشئون الصحية قوافل طبية للكشف المجانى وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية، تشمل مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالى.