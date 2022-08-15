تفاصيل إحالة مديرة مركز شباب وادي القمر و3 موظفين بالإسكندرية للتحقيق

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، إحالة موظفين ومديرة مركز شباب وادى القمر وموظف بفرع المتابعة بإدارة العجمى للتحقيق.



وقالت الدكتورة صفاء الشريف لـ"اليوم السابع"، إنه خلال جولة مفاجئة بمركز شباب وادى القمر، لم تجد بالمركز سوى موظف واحد، ومستوى النظافة سيئ جدا، وبشكل لا يليق بمديرية الشباب والرياضة، مضيفه : أن قررت تحويل 3 موظفين، ومديرة المركز، ومسئول متابعة الفرع بالعجمى إلى التحقيق، وكذلك تشكيل لجنة إدارية ومالية، وذلك لفحص مستندات المركز بالكامل.



وإشارات الدكتورة صفاء الشريف أ، ن تلك الجولات للهيئات الشبابية والرياضية، هدفها الوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل تلك الهيئات، وكذلك تكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة آخر المستجدات داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

