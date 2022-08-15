تعرف على تفاصيل جولة محافظ المنوفية الميدانية بأشمون

قام اليوم الإثنين ، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية وذلك بقرى مركز ومدينة أشمون، رافقه خلالها نائبه محمد موسى والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاءات وتوسعات محطة معالجة صرف صحى شما والمقامة على مساحة إجمالية 7 أفدنة بطاقة استيعابية 10 آلاف م3/ يوم وسيخدم المشروع قري طهواي وشما ورمله الانجب ، حيث يضم المشروع 4 أحواض تهوية وترسيب ، وأحواض تجفيف وحمأة وجارى أعمال الصبة الخرسانية بحوض الحمأة وإحلال وفرد الطبقة الرملية بمداخل ومصافي المحطة .

ووجه المحافظ بتذليل العقبات أمام المشروع لسرعة نهوه وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، وأشار المحافظ إلى أن جملة المشروعات المنفذة بقطاع الصرف الصحى بمركز أشمون بلغ 59 مشروع و 45 مشروع بمركز الشهداء ليصبح إجمالى المشروعات بالمركزين (104) مشروعاً خدمياً ، وذلك ضمن المشروع القومى العملاق للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية لمدرسة ناصر الإعدادية بطهواى باستثمارات بلغت 9 مليون جنيه إحلال وتجديد وتضم 27 فصل دراسى وبنسبة تنفيذ 95% تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة .

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه قد تم الإنتهاء من إزالة المباني القديمة وإعادة البناء والانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمدرسة في وقت قياسي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر ، وخلال تفقده وجه المحافظ بتكثيف الأعمال للانتهاء من كافة التشطيبات تمهيداً لدخولها الخدمة العام القادم ، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

وقدم عدد من أهالي طهواى الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية في إطلاقه مبادرة " حياة كريمة " والتي أصبحت واقعاً ملموساً فى حياة المواطنين ، كما توجهوا بالشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده المضنية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأهالى المركز .

وشملت الجولة متابعة المحافظ الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري برملة الأنجب احلال وتجديد علي مساحة 700 م ويضم 40 باكية وسيخدم المشروع قري رملة الإنجب والبيشة والإنجب وكفر غريب وذلك فى إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين، حيث تم الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية وجاري تركيب الهيكل المعدني والصاج ضمن أعمال التشطيبات، وسيتم الإنتهاء من كافة الأعمال خلال أسبوع.

وأشار المحافظ إلى أنه قد سبق ووجه بتزويد عدد الباكيات من أجل توفير فرص عمل جادة للشباب وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي عدد مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ 1250 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات ، ضمت 835 مشروع خدمي بقرى مركز أشمون و 415 مشروع خدمي بقرى مركز الشهداء ، مؤكداً بأن هناك متابعة مستمرة وميدانية لكافة المشروعات لتقديم الإمكانيات اللازمة والدعم اللوجستي لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصرى.

ويستكمل محافظ المنوفية جولته بمدينة أشمون لتدشين أعمال الحفر وقطع الفرمة بشارع الطريق الدائرى وتفقد أعمال التطوير بشارعى بورسعيد والثورة ومجمع المواقف ومستشفى حميات أشمون ، ومدرستى عمر بن الخطاب الإبتدائية وأمين الخولى الثانوية .