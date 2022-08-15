تعرفى على روتين العناية بالبشرة خلال أشهر الصيف الحارة

كتبت فاطمة خليل

تتأثر البشرة في الصيف بشكل كبير، ويمكن أن يؤثر التعرق على بشرتك، لذا فإن تعلم كيفية التعامل معه يجب أن يكون جزءًا مهمًا من نظام العناية بالبشرة، في هذا التقرير نتعرف على روتين العناية بالبشرة خلال أشهر الصيف الحارة، بحسب موقع "Health".

وقال كيم تشانج، من قسم الأمراض الجلدية في كلية بايلور للطب في الولايات المتحدة الأمريكية: "التعرق هو وظيفة جسدية مهمة تعمل على تبريد جسمك، وطرد السموم من جلدك".

وأضاف تشانج في بيان صحفي، إن أهم الخطوات لأي روتين للعناية بالبشرة هي التطهير والتقشير والترطيب والحماية.

للتنظيف، استبدل المنتجات ذات القوام الكريمي السميك لمن لديهم قوام رغوي وتحتوي منتجات القوام الكريمي السميك على ترطيب إضافي ليس ضروريًا خلال فصل الصيف.

ويمكن للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الخارج وغيرهم ممن يتعرقون كثيرًا استخدام مقشرات.

في حين أن الترطيب ضروري للبشرة الصحية، في أيام الصيف المتعرقة يمكن استبدال المرطبات الثقيلة بالأمصال مثل فيتامين سي أو حمض الهيالورونيك.

و يمكنك أيضًا تجربة مرطبات أخف ، مثل الجل الذي يحتوي على الماء أو المنتجات الخالية من الزيوت.

قال تشانج: "كثير من الناس يتخلون عن المكياج خلال الصيف لأنه يمكن أن يتسبب في ظهور البثور عندما يتعرقون، ولكن البحث عن المنتجات التي لها خصائص تلوين، مثل بعض واقيات الشمس، يمكن أن يكون حلًا جيدًا".

يعد استخدام واقي الشمس أمرًا أساسيًا لتجنب حروق الشمس وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد ويجب أن يحتوي الواقي من الشمس على عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى، وأن يكون مقاومًا للماء ويوفر حماية واسعة الطيف (يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة).

تسمح واقيات الشمس المقاومة للماء للعرق بالتخلص من واقي الشمس دون إزالته ومنع حرق العين.

عند الخروج من المنزل، يجب إعادة استخدام واقيات الشمس كل ساعتين.

وأوضح تشانج: "إذا كنت تعمل في مكتب أو لا تقضي وقتًا طويلاً في الشمس، يمكنك اتباع روتين بشرتك المعتاد ، ولكن كلما تعرقت أكثر ، كانت هناك حاجة لمزيد من التعديلات".

يمكن أن يسبب العرق إزعاجًا للأشخاص الذين خضعوا مؤخرًا أو يخضعون لإجراءات أو أنظمة جلدية معينة.

قد تترك العلاجات مثل الوخز الدقيق أو التقشير بالليزر أو التقشير الكيميائي أحماض على الجلد يمكن أن تسبب الحرق عند إنتاج العرق.

يمكن أن تؤدي المنتجات التي تحتوي على الريتينول و Retin-A أيضًا إلى إحساس بالحرقان مع العرق.

المنتجات التي تحتوي على بيروكسيد البنزويل أو أحماض اللبنيك أو الجليكوليك لعلاج حب الشباب يمكن أن تسبب أيضًا عدم الراحة عند التعرض للعرق.

قال تشانج: "من المهم أن تعرف أن الشعور ببعض الانزعاج عند التعرق أثناء أو بعد بعض منتجات أو إجراءات العناية بالبشرة أمر شائع..إذا أصبح الانزعاج غير محتمل ، فعليك طلب المساعدة من طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك."

هناك العديد من الطرق الأخرى لحماية الجلد يوصي تشانج باستخدام ملابس مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وارتداء قبعة واسعة الحواف.

توفر تطبيقات الطقس معلومات حول متى يكون التعرض للأشعة فوق البنفسجية مرتفعًا ويجب أن تنبهك عندما تكون حذرًا بشكل خاص.

يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في منع التهابات الجلد أو ظهور البثور التي تجعل الناس يستخدمون المزيد من المنتجات خلال فصل الصيف.