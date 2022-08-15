ترامب يتهم "‏FBI‏" بسرقة جوازات سفره.. ويؤكد: الأمريكيون سيدافعون عنى

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، فى منشور له على موقع تروث سوشيال اليوم ‏الإثنين: "فى الغارة التى قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالى لمار إيه لاجو، سرقوا جوازات ‏سفرى الثلاثة (واحدة منتهية الصلاحية)، إلى جانب كل شيء آخر هذا اعتداء على خصم ‏سياسى بمستوى لم يسبق له مثيل فى بلادنا. العالم الثالث!".‏

وخلال مقابله مع فوكس نيوز، قال ترامب إن الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية خطير ‏داعيا إلى التهدئة وأضاف، سأفعل ما بوسعى لمساعدة البلاد على التهدئة، موضحا أن الوثائق ‏الموجودة لديه تم رفع السرية عنها.‏

وتابع الرئيس الأمريكى السابق، طلبت من مساعدى التعاون مع وزارة العدل رغم الاقتحام غير ‏المسبوق لمنزلى، وهناك غضب كبير فى الولايات المتحدة الأمريكية وأحذر من استمرار استهدافى ‏‏.‏

وأضاف الرئيس الأمريكى السابق، أن عملاء الـ ‏FBI‏ اقتحموا منزله وطلبوا إطفاء الكاميرات ‏خلال التفتيش، موضحا أن الشعب الأمريكى سيقف فى وجه أى عملية احتيال أخرى ضده.

وقال دونالد ترامب، مستعد لتقديم أى مساعدة رغم اقتحام منزلى الذى لم يحدث من قبل.‏