ترامب يتهم "‏FBI‏" بسرقة جوازات سفره.. ويؤكد: الأمريكيون سيدافعون عنى

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، فى منشور له على موقع تروث سوشيال اليوم الإثنين: "فى الغارة التى قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالى لمار إيه لاجو، سرقوا جوازات سفرى الثلاثة (واحدة منتهية الصلاحية)، إلى جانب كل شيء آخر هذا اعتداء على خصم سياسى بمستوى لم يسبق له مثيل فى بلادنا. العالم الثالث!".
وخلال مقابله مع فوكس نيوز، قال ترامب إن الوضع فى الولايات المتحدة الأمريكية خطير داعيا إلى التهدئة وأضاف، سأفعل ما بوسعى لمساعدة البلاد على التهدئة، موضحا أن الوثائق الموجودة لديه تم رفع السرية عنها.
وتابع الرئيس الأمريكى السابق، طلبت من مساعدى التعاون مع وزارة العدل رغم الاقتحام غير المسبوق لمنزلى، وهناك غضب كبير فى الولايات المتحدة الأمريكية وأحذر من استمرار استهدافى .
وأضاف الرئيس الأمريكى السابق، أن عملاء الـ FBI اقتحموا منزله وطلبوا إطفاء الكاميرات خلال التفتيش، موضحا أن الشعب الأمريكى سيقف فى وجه أى عملية احتيال أخرى ضده.
وقال دونالد ترامب، مستعد لتقديم أى مساعدة رغم اقتحام منزلى الذى لم يحدث من قبل.
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