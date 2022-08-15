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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و520 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:32 ص
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و520 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 520 شاحنة و480 سيارة.

شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 200 شاحنة و450 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 320 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل ومغادة السفينتين بوسيدن إكسبريس والحرية 2، فيما غادر الميناء بالأمس السفينة امل، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين أيلة وبريدج.

فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وبريدج، كما يستعد ميناء بورتوفيق وصول السفينة كينز بحمولة 415 سيارة ملاكي، كما غادر الميناء اليوم السفينة TRUST1 متجهة الي جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1150 راكبا بموانئها .

 


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