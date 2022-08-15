تحصين أكثر من 77 ألف رأس ماشية ببني سويف في حملة مواجهة الحمى القلاعية

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والذي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة
وبحسب التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، فقد وصل إجمالي للحيوانات التي تم تحصينها إلى 77 ألفا و652 رأساً من الثروة الحيوانية، منها :69 ألفا و 11 من الأبقار،و7828من الجاموس،و813من الأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة في 14 يوليو الماضى وحتى 13 أغسطس الجاري ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.
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