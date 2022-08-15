اليوم السابع
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تحصين أكثر من 77 ألف رأس ماشية ببني سويف في حملة مواجهة الحمى القلاعية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:30 م
تحصين أكثر من 77 ألف رأس ماشية ببني سويف في حملة مواجهة الحمى القلاعية تحصين الماشية - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والذي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة

وبحسب التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، فقد وصل إجمالي للحيوانات التي تم تحصينها إلى 77  ألفا و652 رأساً من الثروة الحيوانية، منها :69 ألفا و 11 من الأبقار،و7828من الجاموس،و813من الأغنام، وذلك منذ انطلاق الحملة في 14 يوليو الماضى وحتى 13 أغسطس الجاري ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

 
 
 
 
 

الطب البيطري

الحمى القلاعية

بنى سويف

تحصين الماشية

الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

الثروة الحيوانية



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