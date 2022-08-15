اليوم السابع
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تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في مصرع شاب غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:09 ص
تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في مصرع شاب غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر غرق_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع شاب غرقا بنهر النيل في منشأة القناطر، وأشارت التحريات إلى أن الضحية تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، التي أشرف عليها المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، إلى أن شابا تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.
 

غرق شاب

نهر النيل

منشأة القناطر

امن الجيزة



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