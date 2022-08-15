اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تحذيرات أمريكية من تزايد التهديدات للأجهزة الفيدرالية عقب تفتيش منزل ترامب

الإثنين، 15 أغسطس 2022 06:08 م
تحذيرات أمريكية من تزايد التهديدات للأجهزة الفيدرالية عقب تفتيش منزل ترامب الشرطة الأمريكية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت السلطات الأمريكية، من تزايد التهديدات عقب تفتيش منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي.

 
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل - في بيان اليوم الاثنين - "إنهما رصدا تهديدات تتضمن زرع قنابل أمام مقرات (إف بي أى) وكذلك إصدار دعوات عامة لإشعال حرب أهلية وتمرد مسلح"، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.


وأضاف أن الأجهزة الأمنية كشفت العديد من التهديدات والدعوات على الإنترنت لقتل قضاة ومسؤولين أمنيين وحكوميين كان لهم علاقة بأمر التفتيش الصادر ضد ترامب.


كان دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، داهموا عقاره في فلوريدا، مضيفا أن عملاء مكتب التحقيقات لم يسمحوا لأي شخص، بما في ذلك المحامون، بالتواجد أثناء عمليات التفتيش.


الشرطة الأمريكية

ترامب

تفتيش منزل ترامب

دونالد ترامب

إدارة بايدن



الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية اليوم: حكام جمهوريون ينتقدون موقف أعضاء بالحزب بعد هجومهم على الـFBI بسبب ترامب.. المحافظون يحنون إلى بوريس جونسون.. والجفاف يؤدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية فى أوروبا ويُصعب خطة تغير المناخ 2030

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:10 م

صحيفة: حكام جمهوريون ينتقدون موقف أعضاء الحزب بعد هجومهم على الـFBI بسبب ترامب

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:27 ص

ترامب يطالب بإعادة أوراق تمت مصادرتها خلال تفتيش منزله

الإثنين، 15 أغسطس 2022 07:21 ص

ضربة جديدة لمسعى ترامب للوصول للبيت الأبيض فى 2024.. صحف: تحقيق حول انتهاكه لقانون التجسس وعرقلة العدالة وتدمير سجلات حكومية بعد مصادرة ملفات من منتجعه.. والإدانة تعنى السجن أو عدم القدرة على الترشح لمنصب رسمى

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:00 ص

البيت الأبيض: الرئيس بايدن ليست له أى علاقة بقضية تفتيش منزل ترامب

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:40 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة