تجديد حبس ميكانيكى 15 يوما بتهمة قتل صاحب محل دواجن فى حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس ميكانيكى 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صاحب محل دواجن، بسبب الخلاف على وضع أقفاص أمام ورشة المتهم.

كانت نيابة حلوان، أمرت بحبس صاحب ورشة، أنهى حياة فرارجى فى المعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تعدى المتهم على المجنى عليه بشومة بسبب خلاف على قفص فراخ أمام ورشته، كما أمرت بتصريح دفن الجثة.

وكان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا بوقوع جريمة قتل بشارع المطار بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين صاحب الورشة والفرارجى، بسبب وضع الأخير أقفاص للدواجن أمام ورشة المتهم، وتطورت لمشاجرة تعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية شومة أودت بحياته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق.