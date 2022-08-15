تجديد حبس متهم بسرقة منزل بالتجمع الأول 15 يوما

كتب ــ أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضة، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن بالتجمع الأول.

وكان تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة مبلغ مالي (عملات "أجنبية – محلية") من داخل مسكنه، واتهم (حارس العقار) بارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، كما أقر بأنه نظراً لطبيعة عمله طرف المجني عليه، وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه خطط لسرقته، وفي سبيل ذلك تمكن من مغافلته والاستيلاء على المبالغ المالية من داخل حقيبة خاصة بالمجني عليه ولاذ بالفرار، وأضاف بقيامه باستبدال العملات الأجنبية المستولى عليه إلى العملة المحلية، وتم بإرشاده ضبط (المبلغ المالى المستولى عليه) داخل حديقة المسكن محل حراسته، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.