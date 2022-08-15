تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالأسلحة النارية والمخدرات في الإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالأسلحة والمخدرات، وحيازة 6 بنادق خرطوش، و74 فرد خرطوش، وكمية من مخدر الأفيون، مخبأين داخل مخزن سرى بسيارة ربع نقل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، بمزاولة نشاطه ما الاجرامي تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافهما والقي القبض عليهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما "6 بندقية خرطوش و74 فرد خرطوش" مخبأين داخل مخزن سرى بالسيارة المشار إليها" وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



