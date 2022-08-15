تجديد حبس شابين بالشرقية لابتزازهما فتاة قاصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس، تجديد حبس شابين مقيمين دائرة مركز شرطة فاقوس، لقيامهما بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغا من أسرة فتاة قاصر مقيمة محافظة الشرقية، بقيام شابين بابتزازها بصور خاصة، تحصلا عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، قاما سويا بابتزازها ماديا، تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " أدهم ح ع" و" عبد الله ع م" مقيمين دائرة مركز شرطة فاقوس.
وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فاقوس من ضبط المشكو فى حقهما، وعثر بهاتفهما المحمول على دلائل أثار تهديدهما للطالبة، وتم التحفظ عليهما وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6210 إدارى لسنة 2022 مركز شرطة فاقوس، وتم إحالتهما للنيابة العامة التى تولت التحقيقات.
تجديد حبس شابين بالشرقية لابتزازهما فتاة قاصر عبر مواقع التواصل الاجتماعىالإثنين، 15 أغسطس 2022 11:33 ص
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس، تجديد حبس شابين مقيمين دائرة مركز شرطة فاقوس، لقيامهما بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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