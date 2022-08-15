تجديد حبس المتهم بقتل جاره الموظف بالمعاش بإمبابة لسرقته 15 يوما

أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل موظف بالمعاش داخل شقته بامبابة بغرض السرقة.

اعترف المتهم بقتل موظف بالمعاش أمام النيابة العامة بالجيزة، بارتكاب الجريمة بغرض سرقة المجنى لعلمه باحتفاظه بأموال داخل مسكنه، وبرر المتهم فعلته بأنه يمر بضائقة مالية كبيرة وأنه لم يتمكن من السرقة بسبب صراخ المجنى عليه الذى اثار انتباه السكان في الشقق المحيطه وعلمه بأن نجل المجني عليه يسكن بالطابق الأعلي لوالده وفر هاربا خوفا من افتضاح أمره.

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسرح الجريمة ساهمت في تسهيل مهمة رجال الشرطة من تحديد المتهم والتعرف عليه.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل موظف بالمعاش داخل شقته بامبابة بغرض السرقة .

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعى تشريح جثمان موظف بالمعاش عثر عليه مقتول داخل شقته بمنطقة امبابة ، لتحديد سبب الوفاة واعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجنى عليه والجيران للاستماع إلى أقوالهم.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات العثور علي جثة موظف بالمعاش به آثار إصابة بالرأس نتيجة الضرب بأله حاده بمنطقة الرأس من الخلف داخل شقته الكائنة بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه بدافع السرقة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.