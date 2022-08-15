"تجارة طنطا" تنظم دورات تدريبية فى الحاسب الآلى واللغات

الغربية - مصطفى عادل

يواصل مركزى الحساب العلمي والخدمة العامة بكلية التجارة جامعة طنطا، تنظيم عدد من الدورات التدريبية للطلاب والخريجين، في إطار تنفيذ خطة الجامعة لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور هاني الشامي عميد الكلية، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة في بيان صحفي، أن تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل على رأس أولويات جامعة طنطا باعتبارهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص الجامعة على تلبية الاحتياجات التدريبية للطلاب والخريجين ولمجتمع محافظة الغربية، من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتميزة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور هاني الشامي، أن الكلية تسعى إلى تقديم الخدمات التدريبية المتكاملة والمتميزة في مجالات اللغات الأجنبية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية من خلال نخبة متميزة من الأساتذة من ذوي الخبرة العلمية والمهنية المتميزة، موضحاً أن مركز الحساب العلمي يقدم دورات الحاسب الآلي وتشمل PFA، و MICROSOFT، و ICDL، و Banking، كما يقدم مركز الخدمة العامة دورات في اللغة الانجليزية، ودورة مجمعة تشمل البورصة والبنوك والتسويق و HR.