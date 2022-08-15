بوتين يشيد بإنجازات صانعى السلاح.. ويؤكد: مستعدون لتقديم الأسلحة للحلفاء

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالإنجازات التي حققها صانعو السلاح الروسي، خاصة في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وأعرب بوتين ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ عن شكره لصانعي السلاح الروسي لتزويدهم الجيش والأسطول بأحدث أنواع الأسلحة، بما فيها تلك التي تستخدم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا وقوف الجيش الروسي إلى جانب مقاتلي دونباس من أجل التمتع بحياة وصفها بـ"السلمية" في دونستيك ولوجانسك.



وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده مستعدة لتقديم أنواع مختلفة من الأسلحة لحلفائها وشركائها، وذلك دون أن يتطرق إلى ذكر أسمائهم.