بلومبيرج: بنوك عدة بينها جى مورغان وبنك أوف أمريكا تتجه لقبول سندات روسية

كتب أحمد عرفة

قلت وكالة بلومبيرج، إن بنوك عدة من بينها مصرف جى مورغان وبنك أوف أميركا تتجه لقبول السندات الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 5 ملايين و519 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن أكثر من 24 ألف لاجئ أوكرانى دخلوا البلاد أمس الأحد، فيما عبر أكثر من 33 ألفا آخرين عائدين إلى أوكرانيا ليصل إجمالى العائدين إلى ثلاثة ملايين و670 ألفا.

وكانت بولندا قد مررت فى شهر مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.