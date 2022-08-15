بسبب حبل الأرجوحة.. مصرع طفلة أثناء اللعب بالعسيرات فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

لقيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات مصرعها بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج عقب إلتفاف حبل الأرجوحة حول رقبتها مما نتج عنه وفاتها تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة طفلة بدائرة المركز عقب إلتفاف حبل الأرجوحة حول رقبتها وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بوصول الطفلة شاهنده ا ا ا 7 سنوات وتقيم دائرة المركز إلى المستشفى المركزى " جثة هامدة ".

وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود سحجه دائرية حول الرقبة غير مكتملة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية وافاد كل من والدها / أبو بكر ا ا ه 36 سنة عامل ، والدتها مني ا ا ا41 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو إبنتهما المذكورة بأرجوحة بالمنزل إلتف الحبل حول رقبتها مما نتج عنه وفاتها ولم يتهما أحد بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجة دائرة غير مكتمل حول الرقبة وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الخنق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.