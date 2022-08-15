اليوم السابع
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بدء محاكمة 26 متهما في قضية "أحداث رمسيس"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:09 م
بدء محاكمة 26 متهما في قضية "أحداث رمسيس" المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة اليوم الإثنين، نظر إعادة إجراءات محاكمة 26 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكترو على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013
 
 

احداث رمسيس

عنف رمسيس

الجنايات

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المستشار محمد حماد



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