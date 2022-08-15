بايدن: واشنطن ونيودلهي تقفان معا للتصدي للتحديات العالمية

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في استمرار وقوف واشنطن ونيودلهي معا للدفاع عن النظام القائم على التصدي للتحديات التي يواجهها العالم.



وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني بمناسبة عيد استقلال الهند الـ75، اليوم الاثنين "أثق أنه في السنوات المقبلة ستستمر ديمقراطيتنا في تعزيز قدر أكبر من السلام والازدهار والأمن لشعبينا وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".



وأكد أن الهند والولايات المتحدة شريكان لا غنى عنهما، وأن الشراكة الاستراتيجية الثنائية ترتكز على الالتزام المشترك بسيادة القانون وتعزيز حرية الإنسان وكرامته.



وأضاف "شراكتنا تتعزز من خلال الروابط العميقة بين شعبينا، بينما يحتفل الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما يقرب من أربعة ملايين من الأمريكيين الهنود الفخورين، بالذكرى الـ75 على استقلال الهند في 15 أغسطس، تنضم الولايات المتحدة إلى شعب الهند لتكريم رحلتها الديمقراطية".