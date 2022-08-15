اليوم السابع
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بالأرقام.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالغربية بعد اعتمادها من المحافظ

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:54 م
بالأرقام.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالغربية بعد اعتمادها من المحافظ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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يقدم "اليوم السابع" للقراء نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية  العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2021/2022، بعد اعتماد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية النتيجة صباح اليوم الاثنين.

حيث أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة  الإعدادية العامة  2234 طالب وطالبة حضر منهم 20826 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 94.87%، وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأداء الامتحان 900 طالب وطالبة حضر منهم 628 طالب وطالبة بنسبة نجاح 78.21 %.

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محافظ الغربية

وكيل تعليم الغربية

امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الثاني

نتيجة الإعدادية بالغربية



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