اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اندلاع حريق في مبنى بالدائرة الـ13 بالعاصمة الفرنسية باريس

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:38 م
اندلاع حريق في مبنى بالدائرة الـ13 بالعاصمة الفرنسية باريس حريق - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اندلع الحريق في مبنى سكني وتجاري في الدائرة 13 بالعاصمة الفرنسية باريس دون وقوع إصابات، حيث تم حشد نحو 230 فردا من رجال الإطفاء لمنع انتشار الحريق إلى المباني المجاورة، وذلك في شارع (لو بران) عند زاوية شارع ديه جوبلان.
 
وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الطوابق الستة للمبنى والسطح تأثرت، ولكن تم تجنب الانتشار إلى المباني المجاورة، بما في ذلك دار المسنين.
 
ومن جهتها، قالت الشرطة الفرنسية: إن شخصا واحدا أصيب بحالة اختناق بسبب الدخان المتصاعد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له دون نقله إلى المستشفى، معلنة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق، وغلق شارع "ديه جوبلان" أمام حركة المرور لتسهيل عمل رجال الإطفاء.
 
 

العاصمة الفرنسية

باريس

الشرطة الفرنسية

حريق فى فرنسا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

طائرات إطفاء وفرار حيوانات برية.. محاولات رجال الإنقاذ للسيطرة على حرائق غابات فرنسا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:00 ص

انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف فى إسبانيا بسبب حريق بغابات فرنسا

الأحد، 25 يوليه 2021 10:55 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. هجوم يستهدف قاعدة أمريكية بمطار بغداد.. "النواب الأمريكي" يصوت على مشروع قانون لجعل واشنطن العاصمة الولاية رقم 51.. وحريق سفارة فرنسا بإفريقيا الوسطى

الجمعة، 23 أبريل 2021 12:17 ص

"فلاى بورد" أشهر الألعاب المائية بفنادق البحر الأحمر.. تنظمها إدارات الفنادق لإسعاد نزلائها.. أول محترفيها بالغردقة يكشف ظهورها بعد حريق فى فرنسا منذ 10 أعوام.. ويؤكد تعلمه قواعدها فى أوروبا على يد مخترع اللعبة

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 11:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة