اندلاع حريق في مبنى بالدائرة الـ13 بالعاصمة الفرنسية باريس

كتبت: هناء أبو العز

اندلع الحريق في مبنى سكني وتجاري في الدائرة 13 بالعاصمة الفرنسية باريس دون وقوع إصابات، حيث تم حشد نحو 230 فردا من رجال الإطفاء لمنع انتشار الحريق إلى المباني المجاورة، وذلك في شارع (لو بران) عند زاوية شارع ديه جوبلان.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الطوابق الستة للمبنى والسطح تأثرت، ولكن تم تجنب الانتشار إلى المباني المجاورة، بما في ذلك دار المسنين.

ومن جهتها، قالت الشرطة الفرنسية: إن شخصا واحدا أصيب بحالة اختناق بسبب الدخان المتصاعد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له دون نقله إلى المستشفى، معلنة فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق، وغلق شارع "ديه جوبلان" أمام حركة المرور لتسهيل عمل رجال الإطفاء.