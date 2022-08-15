اليونان تسجل 48 حالة إصابة مؤكدة بجدرى القرود

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أعلنت السلطات الصحية اليونانية، تسجيل 48 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود.

وأفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية نقلا عن بيان للسلطات الصحية أن جميع الحالات كانت لرجال يبلغ متوسط أعمارهم بين 24 و59 عامًا.

وأشار تقرير المراقبة الوبائي الأسبوعي إلى أن 16 شخصًا كانوا قد سافروا إلى الخارج خلال فترة حضانة الفيروس.

ونوهت السلطات اليونانية إلى أن الحالات المؤكدة مختبريًا تعافت بالفعل أو في حالة جيدة بشكل عام.

وتمتد فترة حضانة جدري القردة إلى 21 يومًا، ما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع. وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.