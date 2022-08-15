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اليوم.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 10 رحلات دولية بينها 5 من التشيك

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:05 ص
اليوم.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 10 رحلات دولية بينها 5 من التشيك مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، 10 رحلات  طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل على متنها قرابة 2000 سائح من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 122 رحلة أسبوعية تصل خلال الأسبوع .

 وتبين من جدول رحلات اليوم وصول 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من ايطاليا، و3 رحلات داخلية، ضمن 122 رحلة دولية اوربية يستقبلها المطار بداية من السبت حتي الجمعة المقبلة .

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن من بين 122 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية  تصل خلال الاسبوع منها 7 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.
 
بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 17 رحلة من ألمانيا، 36 رحلة من التشيك، والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.

 


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