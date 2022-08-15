اليوم.. آخر موعد لتعديل بيانات طلبات التحويلات بين مدارس الجيزة إلكترونيا

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مديرية التربية و التعليم بالجيزة ، أنه تم غلق بوابة التسجيل الإلكتروني للتحويل الى المدارس الرسمية العربى والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة على مستوى محافظة الجيزة، وأن اليوم هو أخر يوم للتعديل الإلكترونى في طلب التحويل.

رابط التعديل الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة :

https://gizaresult.com/web/tran

وفى سياق آخر ترأس أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا لمناقشة مواصفات الزى المدرسى، وذلك بناء على موافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوحيد الزي المدرسي للصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية، وبحضور محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين و بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالمديرية وعضوية أشرف صالح و نجلاء عبد العزيز و سحر فتحى ( التعليم الفنى ) و ياسر علي ( الوحدة المنتجة )

ووجه مدير المديرية، بإجراء دراسة جدوى للزي المدرسي لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي ،ويراعى أن تكون نسبة القطن فى الخامة لا تقل عن 70 % للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب وأن تكون درجة ثبات الصبغة عاليه حتي لا تؤثر علي صحتهم وشكل الزي .