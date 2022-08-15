اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:27 م
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النيابة الإدارية تحدد الموعد النهائي للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية لخريجى الدفعات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:20 م
النيابة الإدارية تحدد الموعد النهائي للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية لخريجى الدفعات النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن الأربعاء القادم 17/8/2022 الموعد النهائي للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية لخريجات وخريجي دفعات 2019 ، 2020 ، 2021 .

وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها: 

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة والفيس شيلد.


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