النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة صباح اليوم

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

يرصد اليوم السابع صباح اليوم الإثنين، حركة الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تباطأت حركة السيارات على أغلب الطرق، وتواجد رجال المرور للعمل على تنظيم السيارات وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

ففي محافظة القاهرة شهد نفق الأزهر تكدس حركة السيارات للقادم من صلاح سالم والمتجه إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما تكدست الحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة والمتجه إلى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة والعباسية، وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى شارع أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وهشام بركات.

وفي الجيزة تباطأت الحركة المرورية أعلى محور صفط اللبن للقادم من الدائري ومتجه إلى شارع السودان وكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد طريق محور عرابي أمام القادم من الطريق الدائري وفي طريقه إلى منطقة المهندسين زحام مروري بسبب إصلاحات في الكوبري.

وشهد شارع الهرم زحام السيارات ومنطقة مشعل ومن شارع العشرين حتى الطالبية، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.