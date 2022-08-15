المؤبد لجزار بسبب اتجاره في الهيروين وحيازة سلاح ناري وذخائر بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المؤبد لجزار، في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11911 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1227 لسنة 2022 کلي جنوب بنها، أن المتهم "ممدوح م ب"، جزار، 48 سنة، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز بقصد الإتجار مائتان واحد وثلاثون لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري "طبنجة ماركة حلوان"، وعدد أربعة طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي قدره ألف ومائة وخمسون جنيها وهاتف محمول.

وثبت من تقرير المعمل الجنائي، أن المضبوطات عبارة عن سلاح مضبوط عبارة عن مسدس ماركة حلوان صناعة مصرية بماسورة مششخنة عيار 9 مم طويل، والسلاح كامل وسليم وصالح للاستخدام.

وكان قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تمكن من ضبط جزار مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين" وسلاح ناري وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والميزان الحساس لمساعدته في بيع التجزئة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.