القبض على شخصين فى المملكة المتحدة بسبب حفلة شواء.. التفاصيل

كتبت ريهام عبد الله

ألقت شرطة المملكة المتحدة، القبض على رجلين، بعد إلقاء شواية متنقلة تستخدم لمرة واحدة فى غابة فى نورفولك، ما تسبب فى نشوب حريق، وذلك بعدما تم استدعاء خدمات الطوارئ للسيطرة على حريق صغير فى Bawsey Country Park، بالقرب من King's Lynn، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت شرطة نورفولك، إن الرجلين، وكلاهما يبلغ من العمر 44 عاما، من بوسطن فى لينكولنشاير، ألقى القبض عليهما للاشتباه فى قيامهما بإشعال الحرائق وإلحاق أضرار جنائية، وتم نقلهما للاستجواب.



شواية قابلة للاستخدام مرة واحدة

يأتى الحادث فى الوقت الذى قامت فيه محلات السوبر ماركت بإيقاف بيع الشوايات التى يمكن التخلص منها مؤقتًا وسط مخاطر اندلاع حرائق الغابات من موجة الحر، وأدان رؤساء الإطفاء والنشطاء البيئيون، الرجلان، لتسببهم فى الحرائق فى وقت تواجه فيه البلاد أطول فترة جفاف منذ عام 1976، وتأتى الاعتقالات فى الوقت الذى كان رجال الإطفاء فى جميع أنحاء إنجلترا يتعاملون مع الحرائق خلال واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع حرارو فى العام حتى الآن.

ووصلت درجات الحرارة فى المملكة المتحدة إلى 34.9 درجة مئوية، وفقًا لإحصاءات مكتب الأرصاد الجوية، واندلعت حرائق الغابات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد عدة أيام من درجات الحرارة الحارقة التى تركت الأرض جافة.