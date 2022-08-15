القبض على سيدة استعانت بـ 4 متهمين لقتل تاجر خردة في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بالجيزة، من القبض على سيدة و4 أشخاص آخرين، وراء قتل تاجر خردة داخل شقته بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في كرداسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين العثور علي جثة "سيد ع" تاجر خردة به آثار كدمات وكسور، ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبتكثيف التحريات الأمنية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه "عرفيا" و4 آخرين، بسبب خلافات زوجية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بمنطقة الأسمرات، وتم اقتيادهم إلى القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.