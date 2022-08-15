الفن والجمال.. أمسية شعرية في مكتبة الإسكندرية الخميس

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف مكتبة الإسكندرية أمسية شعرية وفنية مفتوحة للجمهور، تحت عنوان: "الفن والجمال"، وذلك في تمام السادسة مساء الخميس الموافق 18 أغسطس في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يتضمن برنامج الأمسية فقرات متنوعة تجمع بين الشعر والعزف والإلقاء والحكي. يدير اللقاء ويشارك في الإلقاء الشعري الأستاذ عصام مهران؛ وهو كاتب وشاعر، صدر له العديد من الدواوين الشعرية منها: "شمس بكرة"، و"بنت بتملا الروح ألوان"، و"من حزن حظك"، و"هديل الروح".

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.









