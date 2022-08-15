الفلبين تستأنف المحادثات مع الصين حول مشاريع السكك الحديدية

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أعلنت وزارة النقل الفلبينية استئنافها محادثات تطوير النقل مع الصين، وتدرس الآن أيضًا متابعة مشاريع التعاون البحري.

ونقلت صحيفة فلبين ستار المحلية - عن بيان الوزارة القول - إن وزير النقل خايمي باوتيستا التقى بالسفير الصيني لدى الفلبين هوانج شيليان في مقر السفارة، حيث "اتفقا على استئناف المفاوضات بشأن مشاريع النقل الكبرى".

ويشمل ذلك مشاريع السكك الحديدية الرئيسية التي تمولها الصين والتي تم الإعلان عنها سابقًا وتم إنهاؤها، بما في ذلك مشروع السكك الحديدية الوطنية الفلبينية للمسافات الطويلة، ومشروع سكة ​​حديد سوبيك كلارك وخط سكة حديد مينداناو.

كما تحدث البلدان عن إمكانية التعاون في مجال سلامة المرور البحري وسلامة العبارات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن جهود البحث والإنقاذ البحري.

وفي بيان منفصل، قالت الصين إنها ملتزمة بمساعدة دول جنوب شرق آسيا الأخرى في تطوير قطاع السكك الحديدية لديها.

وقال السفير الصيني لدى الفلبين هوانج شيليان "لقد أجرينا مناقشة بناءة حول التعاون في البنية التحتية بين الصين والفلبين، ولا سيما التعاون في مجال السكك الحديدية" .. معربا عن أمله أن يؤدي التعاون بين الصين والفلبين في البنية التحتية والسكك الحديدية إلى المزيد من الثمار الملموسة وتحقيق المزيد من الفوائد للفلبينيين في أقرب وقت ممكن.